Директор ГП "Украэрорух" держит в наличности около 100 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Директор ГП "Украэрорух" Дмитрий Бабейчук задекларировал более 850 тыс. грн дохода за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные электронной декларации Бабейчука за 2017, передает УНН.
Так, в 2017 году Бабейчук получил 847,2 тыс. грн заработной платы и 4 тыс. грн процентов от вкладов, размещенных в "Ощадбанке" и "Райффайзен Банк Аваль".
Также, Бабейчук указал, что держит в банке 150 тыс. грн и 132 долл. Наличными директор ГП держит 250 тыс. грн, 97 тыс. долл. и 15 тыс. евро.
Кроме того, Бабейчук указал, что 50 тыс. грн активов в драгоценных (банковских) металлах.
Также, Бабейчук является владельцем ценных произведений искусства - 81 картины, а еще носит часы Ulisse Nardin.
Директор ГП "Украэрорух" владеет двумя квартирами в Киеве общей площадью 55,6 кв м. и 77,4 кв. м., двумя гаражами и нежилым помещением общей площадью 40,3 кв м.
При этом, Бабейчук не задекларировал ни одного транспортного средства. Отсутствие автомобилей в его владении подтверждает и выписка из МВД.
Вместе с тем, согласно данным Счетной палаты, ведомство Омеляна незаконно выплатило Бабейчуку почти четверть миллиона гривен премий.
Напомним, коллектив ГП "Украэрорух" требует уволить Бабейчука с должности директора по подозрению в коррупции и неэффективном управление предприятием.