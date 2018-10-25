Директор ГП "Украэрорух" держит в наличности около 100 тыс. долларов

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Директор ГП "Украэрорух" Дмитрий Бабейчук задекларировал более 850 тыс. грн дохода за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные электронной декларации Бабейчука за 2017, передает УНН.

Так, в 2017 году Бабейчук получил 847,2 тыс. грн заработной платы и 4 тыс. грн процентов от вкладов, размещенных в "Ощадбанке" и "Райффайзен Банк Аваль".

Также, Бабейчук указал, что держит в банке 150 тыс. грн и 132 долл. Наличными директор ГП держит 250 тыс. грн, 97 тыс. долл. и 15 тыс. евро.

Кроме того, Бабейчук указал, что 50 тыс. грн активов в драгоценных (банковских) металлах.

Также, Бабейчук является владельцем ценных произведений искусства - 81 картины, а еще носит часы Ulisse Nardin.

Директор ГП "Украэрорух" владеет двумя квартирами в Киеве общей площадью 55,6 кв м. и 77,4 кв. м., двумя гаражами и нежилым помещением общей площадью 40,3 кв м.

При этом, Бабейчук не задекларировал ни одного транспортного средства. Отсутствие автомобилей в его владении подтверждает и выписка из МВД.

Вместе с тем, согласно данным Счетной палаты, ведомство Омеляна незаконно выплатило Бабейчуку почти четверть миллиона гривен премий.

Напомним, коллектив ГП "Украэрорух" требует уволить Бабейчука с должности директора по подозрению в коррупции и неэффективном управление предприятием.

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