Відомство Омеляна незаконно виплатило Бабейчуку майже чверть мільйона гривень премій

Зокрема повідомляється, що у 2016 році, на підставі наказів МІУ, Бабейчуку було виплачено премію у сумі 61,79 тис. грн. Відповідна премія була виплачена керівнику ДП за результатами роботи за І, ІІІ квартали 2015 року та І квартал 2016 року. При цьому відсутні показники преміювання, які передбачені умовами контракту, зазначають аудитори.

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Крім того, за даними Рахункової палати, за результатами роботи за ІІ квартал 2016 року Бабейчук отримав премію у сумі 33,7 тис. грн, у той час як показники преміювання на 2016 рік були визначені лише 11 липня 2016 року, пишуть аудитори.

"Також Украерорухом виплачено керівнику матеріальну винагороду за ефективне управління державним майном за 2015 рік на суму 130,4 тис. грн, яку включено до складу валових витрат", - йдеться у документі.

Проте, згідно з нормативними актами, джерелом такої виплати є чистий прибуток підприємства, йдеться у звіті Рахункової палати.

"У результаті, відповідно до прийнятих Мінінфраструктури рішень, керівнику було виплачено з порушенням вимог законодавства та контракту премій і матеріальної винагороди на загальну суму 225,9 тис. гривень", - повідомляють аудитори.

Як писав УНН, про корупцію в “Украерорусі” поінформували СБУ.

Також нагадаємо, корупційні діяння посадовців ДП “Украерорух” вже розслідують три правоохоронні відомства України — ГПУ, НАБУ та Нацполіція.

Зокрема, у Нацполіції зареєстровано кримінальне провадження №42017111100000022.

САП ГПУ розслідує справу №42017100000000118. НАБУ — кримінальне провадження №52017000000000756. Усі вказані вище справи стосуються виведення коштів у розмірі близько півмільярда гривень з “Украероруху” на рахунки згодом збанкрутілого “Платинум банку”.

НАЗК ж, у свою чергу, також перевіряє керівника “Украероруху” Дмитра Бабейчука на предмет корупції.