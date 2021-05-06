Держсекретар США заявив про значні виклики, які стоять перед Україною у боротьбі з корупцією

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Перед процесом реформ в Україні стоять дві загрози — зовнішня, з боку Росії, а також внутрішня — олігархи та особи, що переслідують власні нітереси. Про це сказав Держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції за підсумками зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми обговорювали питання євроатлантичних прагнень України а також ту роботу, яку проводить Україна для того, щоб просувати реформи, викорінювати корупію та втілювати спільні цінності, які є між нашими країнами. Ми говорили про реформи і реформування інституцій, тому що є дуже багато різних інтересів, які шикуються і виступають проти зусиль України щодо реформування та боротьби з корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росія, та внутрішні сили, такі як олігархи та потужні особи, які переслідують власні вузькі інтереси нелегітимними заходами за рахунок народу України”, — сказав Блінкен.

“Тому боротьба з корупцією є одним з найважливіших питань для українського народу та вирішального для покращення його життя, від послуг, на які народ покладається, та можливостей, якими він користується”, — додав Держсекретар.

Деталі

Блінкен зазначив, що загроза від Росії, а також внутрішня корупція, олігархи та інші особи, які ставлять свої інтереси вище інтересів україського народу — пов’язані, тому що “Росія також використовує корупцію та осіб, які допоможуть їй просувати свої інтереси проти інтересів українського народу”.

“В цьому контексті ми говорили про важливість продовжувати працювати у напрямку корпоративного урядування, це питання надзвичайно важливе, не лише щодо „Нафтогазу“, але і інших інституцій”, — зазначив він.

Також зі слів Держсекретаря, було обговорено питання судової реформи та незалежність антикорупційних інституцій.

Що було

Як повідомляв УНН, раніше Блінкен зазначив, що США підтримують Україну в протидії агресії Росії і розбудові реформ.

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