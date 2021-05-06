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Госсекретарь США заявил о значительных вызовах, которые стоят перед Украиной в борьбе с коррупцией

Госсекретарь США заявил о значительных вызовах, которые стоят перед Украиной в борьбе с коррупцией

Киев  •  УНН

 • 13574 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Перед процессом реформ в Украине стоят две угрозы — внешняя, со стороны России, а также внутренняя — олигархи и лица, преследующие собственные нитересы. Об этом сказал Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс конференции по итогам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы обсуждали вопрос евроатлантических стремлений Украины, а также ту работу, которую проводит Украина для того, чтобы продвигать реформы, искоренять корупию и воплощать общие ценности, которые есть между нашими странами. Мы говорили о реформах и реформирования институтов, потому что есть очень много различных интересов, которые выстраиваются и выступают против усилий Украины по реформированию и борьбы с коррупцией. К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние силы, такие как олигархи и мощные лица, которые преследуют собственные узкие интересы нелегитимными мерами за счет народа Украины”, — сказал Блинкен.

“Поэтому борьба с коррупцией является одним из важнейших вопросов для украинского народа и решающего для улучшения его жизни, от услуг, на которые народ полагается, и возможностей, которыми он пользуется”, — добавил Госсекретарь.

Детали

Блинкен отметил, что угроза от России, а также внутренняя коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украиского народа — связанные, потому что “Россия также использует коррупцию и лиц, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа”.

“В этом контексте мы говорили о важности продолжать работать в направлении корпоративного управления, этот вопрос чрезвычайно важен не только по „Нафтогазу“, но и других институтов”, — отметил он.

Также по словам госсекретаря, обсуждался вопрос судебной реформы и независимость антикоррупционных институтов.

Что было

Как сообщал УНН, ранее Блинкен отметил, что США поддерживают Украину в противодействии агрессии России и развитии реформ.

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