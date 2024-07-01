Демократи з Палати представників пропонують Пентагону готувати більше українських пілотів F-16
Київ • УНН
Демократи в Палаті представників закликають Пентагон розширити підготовку більшої кількості українських пілотів на винищувачах F-16, щоб максимізувати їхню стратегічну перевагу в триваючому конфлікті з Росією.
Група демократів Палати представників закликає Пентагон розширити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомляє Politico, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що американські законодавці на чолі з конгресменом Адамом Шиффом (Каліфорнія) підтримують прохання України про підготовку цього року ще 10 пілотів F-16. Вони звернулись до міністра оборони Ллойда Остіна в з проханням здійснити це.
Законодавців у своєму листі, який отримав POLITICO, підкреслили, що запит надійшов у критичний момент поточного конфлікту України з Росією, де розміщення літаків F-16 потенційно може суттєво вплинути на результат війни.
Демократи зауважили, що до кінця року Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів для їх управління, і ця ситуація загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати Україні.
Доповнення
Видання нагадало, що минулого року президент Джо Байден схвалив передачу Україні літаків з Норвегії, Бельгії, Данії та Нідерландів, але підготовка пілотів зіткнулася з логістичними проблемами.
Україна заявляла, що в неї є 30 пілотів, які мають право розпочати навчання в США негайно, і що адміністрація Байдена поінформувала Україну, що їй не вистачає навчальних місць у своїй програмі, що базується в Арізоні, щоб прийняти понад 12 пілотів одночасно.
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