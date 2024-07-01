Группа демократов Палаты представителей призывает Пентагон расширить обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Отмечается, что американские законодатели во главе с конгрессменом Адамом Шиффом (Калифорния) поддерживают просьбу Украины о подготовке в этом году еще 10 пилотов F-16. Они обратились к министру обороны Ллойду Остину с просьбой осуществить это.

Законодателей в своем письме, которое получил POLITICO, подчеркнули, что запрос поступил в критический момент текущего конфликта Украины с Россией, где размещение самолетов F-16 потенциально может существенно повлиять на исход войны.

Демократы отметили, что до конца года Украина будет иметь больше самолетов F-16, чем квалифицированных пилотов для их управления, и эта ситуация угрожает подорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могут предоставить Украине.

Дополнение

Издание напомнило, что в прошлом году президент Джо Байден одобрил передачу Украине самолетов из Норвегии, Бельгии, Дании и Нидерландов, но подготовка пилотов столкнулась с логистическими проблемами.

Украина заявляла, что у нее есть 30 пилотов, которые имеют право начать обучение в США немедленно, и что администрация Байдена проинформировала Украину, что ей не хватает учебных мест в своей программе, базирующейся в Аризоне, чтобы принять более 12 пилотов одновременно.

Украина и Дания обсудили коалицию возможностей, речь шла о самолетах F16 и финансировании оборонпрома