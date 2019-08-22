Через турбулентність на авіарейсі в Іспанії постраждали 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Чотирнадцять людей отримали легкі травми, коли рейс, який виконувала компанія Evelop з Маврикію до іспанської столиці Мадрида, зазнав сильної турбулентності. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Local.
Літак Airbus 330 успішно приземлився в аеропорту Мадрида у вівторок вночі після того, як зазнав 15-секундної турбулентності в повітрі, що призвело до різкого зниження літака на 100 метрів.
Чотирнадцять людей отримали синці та були доставлені в місцеві лікарні. Їх усіх виписали в той же день. Серед постраждалих було три стюардеси, заявили у компанії Evelop.
Нагадаємо, що у Каліфорнії в США під час зльоту загорівся та впав літак.