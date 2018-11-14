Напад на ювелірку на Донеччині: поліція визначилась з кваліфікацією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. За фактом розбійного нападу на ювелірну крамницю у місті Бахмут Донецької області, під час якого загинув охоронець закладу, відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації управління обласної поліції, передає УНН.
"Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч.4 ст. 187 "Розбійний напад" та ч.2 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.
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Під час розбою зловмисник застрелив 38-річного охоронця.
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Нагадаємо, у місті Бахмут Донецької області невідомий скоїв розбійний напад на ювелірний магазин.