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Напад на ювелірку на Донеччині: поліція визначилась з кваліфікацією

Київ • УНН

 • 8782 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. За фактом розбійного нападу на ювелірну крамницю у місті Бахмут Донецької області, під час якого загинув охоронець закладу, відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації управління обласної поліції, передає УНН.

Напад на ювелірку на Донеччині: поліція визначилась з кваліфікацією

"Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч.4 ст. 187 "Розбійний напад" та ч.2 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

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Під час розбою зловмисник застрелив 38-річного охоронця.

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Нагадаємо, у місті Бахмут Донецької області невідомий скоїв розбійний напад на ювелірний магазин.

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