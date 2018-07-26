На Харківщині невідомі у масках "Шрека" пограбували ювелірний магазин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Група невідомих у масках героя однойменного мультфільму, Шрека, увірвалася до ювелірного магазину у Харківській області та заволоділа грошима на суму близько 17 тисяч гривень, а також ювелірними виробами. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
Так, подія сталася 25 липня близько 16:35 у селищі Донець Балаклійського району.
"Троє невідомих у масках увірвалися до ювелірної крамниці та під загрозою застосування стосовно продавчині предмета, схожого на пістолет, заволоділи грошима на суму близько 17 тис. грн та ювелірними виробами. За попередніми даними, сума вартості прикрас складає понад 300 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Було встановлено, що після вчинення розбійного нападу зловмисники втекли з місця злочину на автомобілі Volkswagen Golf III. Для розшуку зловмисників був введений оперативний план "Сирена".
Наразі поліцейські проводять комплексні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.
За цим фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України. Покарання за цей злочин - позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
Як повідомили місцеві ЗМІ, розбійний напад невідомі здійснили у масках героя мультфільму Шрека. У поліції УНН цю інформацію підтвердили.
Нагадаємо, поліція викрила курсанта військового вишу у розбійному нападі на кредитну установу в Харкові.