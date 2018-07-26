В Харьковской области неизвестные в масках "Шрека" ограбили ювелирный магазин
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Группа неизвестных в масках героя одноименного мультфильма, Шрека, ворвалась в ювелирный магазин в Харьковской области и завладела деньгами в сумме около 17 тысяч гривен, а также ювелирными изделиями. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
Так, инцидент произошел 25 июля около 16:35 в поселке Донец Балаклейского района.
"Трое неизвестных в масках ворвались в ювелирный магазин и под угрозой применения относительно продавщицы предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами в сумме около 17 тыс. грн и ювелирными изделиями. По предварительным данным, сумма стоимости украшений составляет более 300 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Было установлено, что после совершения разбойного нападения злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Volkswagen Golf III. Для розыска злоумышленников был введен оперативный план "Сирена".
Сейчас полицейские проводят комплексные оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
По данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. Наказание за это преступление - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Как сообщили местные СМИ, разбойное нападение неизвестные совершили в масках героя мультфильма Шрека. В полиции УНН эту информацию подтвердили.
Напомним, полиция разоблачила курсанта военного вуза в разбойном нападении на кредитное учреждение в Харькове.