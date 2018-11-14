Нападение на ювелирку в Донецкой области: полиция определилась с квалификацией
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. По факту разбойного нападения на ювелирный магазин в городе Бахмут Донецкой области, во время которого погиб охранник заведения, открыли уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления областной полиции, передает УНН.
"Полицейские начали досудебное расследование по ч.4 ст. 187 "Разбойное нападение" и ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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Во время разбоя злоумышленник застрелил 38-летнего охранника.
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Напомним, в городе Бахмут Донецкой области неизвестный совершил разбойное нападение на ювелирный магазин.