Brexit: Макрон заявив про необхідність "бекстоп"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. План щодо "бекстопу" стосовно Ірландії та Північної Ірландії "необхідний" для збереження політичної стабільності та єдиного ринку. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, який сьогодні приймає у Парижі прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Бекстоп", проти якого виступає Джонсон, спрямований на запобігання появи жорсткого кордону на острові Ірландія після Brexit.
Макрон сказав, що він "дуже впевнений", що Велика Британія і ЄС зможуть знайти рішення цього питання протягом 30 днів - графік, запропонований канцлером Німеччини Ангелою Меркель, - "якщо буде добра воля з обох сторін".
Він додав, що рішення може бути досягнуте "без зміни умов угоди про вихід (Великої Британії з ЄС - ред.)".
Джонсон заявив, що його "сильно надихнули" переговори з Меркель в Берліні, які пройшли напередодні.
Він підкреслив своє бажання укласти угоду з ЄС, але додав, що "життєво важливою є довіра до політики", що Велика Британія покине ЄС 31 жовтня.
Він також сказав, що "ні за яких обставин" Велика Британія не встановить перевірки або контроль на кордоні Ірландії і Великої Британії.
Раніше Макрон припустив, що Brexit може призвести до того, що Велика Британія перестане бути великою державою.
"Британці прив'язані до ідеї щодо того, щоб бути великою державою, членом Ради Безпеки. Справа не може бути в тому, щоб залишити Європу і сказати "ми будемо сильнішими", перш ніж врешті стати молодшим партнером Сполучених Штатів, які діють все більш і більше гегемоністськи", - цитує The Guardian Макрона.
Раніше Джонсон написав листа голові Євроради Дональду Туску, в якому вказав на необхідність змінити умови виходу країни з Євросоюзу. Зокрема, він назвав "бекстоп" на острові Ірландія "антидемократичним і невідповідним суверенітету Сполученого Королівства як держави".
Додамо, "бекстоп" (backstop) є своєрідною "страховкою", спрямованою на запобігання прикордонному контролю між Ірландією, що входить в ЄС, і Північною Ірландією в складі Сполученого Королівства, після Brexit.