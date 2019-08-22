Brexit: Макрон заявив про необхідність "бекстоп"

КИЇВ. 22 серпня. УНН. План щодо "бекстопу" стосовно Ірландії та Північної Ірландії "необхідний" для збереження політичної стабільності та єдиного ринку. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, який сьогодні приймає у Парижі прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, передає УНН з посиланням на ВВС.