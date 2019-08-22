Brexit: Макрон заявил о необходимости "бэкстоп"

КИЕВ. 22 августа. УНН. План по "бэкстопу" относительно Ирландии и Северной Ирландии "необходим" для сохранения политической стабильности и единого рынка. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который сегодня принимает в Париже премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает УНН со ссылкой на ВВС.