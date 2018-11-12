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Бойовики обстріляли українські позиції в районі Старого Айдару

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. З початку поточної доби станом на 12:00 ворог застосував один прицільний обстріл по позиціях підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“З початку цієї доби станом на 12:00 зафіксовано один прицільний обстріл з боку російсько-окупаційних військ”, — зазначив речник Міноборони.

За його словами, близько 01:00 окупанти порушили режим тиші, відкривши вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Старого Айдару.

При цьому він додав, що обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сили залишається цілком контрольованою українськими військовими.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

Вчора ввечері, бойовики обстріляли з автоматів та кулеметів позиції українських захисників, які знаходяться перед КПВВ “Мар’їнка”.

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