Бойовики обстріляли українські позиції в районі Старого Айдару

КИЇВ. 12 листопада. УНН. З початку поточної доби станом на 12:00 ворог застосував один прицільний обстріл по позиціях підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.