Боевики обстреляли украинские позиции в районе Старого Айдара
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. С начала текущих суток по состоянию на 12:00 враг применил один прицельный обстрел по позициям подразделений операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода по состоянию на 12:00 зафиксирован один прицельный обстрел со стороны российско-оккупационных войск", - отметил представитель Минобороны.
По его словам, около 01:00 оккупанты нарушили режим тишины, открыв огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Старого Айдара.
При этом он добавил, что обстановка в районе проведения операции Объединенных силы остается полностью контролируемой украинскими военными.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 7 раз открывали огонь по позициям наших войск.
Вчера вечером боевики обстреляли из автоматов и пулеметов позиции украинских защитников, которые находятся перед КПВВ "Марьинка".