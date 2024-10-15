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Бізнес і влада Одещини обʼєдналися для створення першого в Україні інклюзивного будинку

Київ • УНН

 • 49106 перегляди

Одеський бізнесмен Юрій Дегас схвалив створення платформи "Діалог влади та бізнесу", ініційованої Президентом Зеленським. Він навів приклад успішної співпраці у створенні першого в Україні інклюзивного будинку в Одесі.

Бізнес і влада Одещини обʼєдналися для створення першого в Україні інклюзивного будинку

Відомий в Одесі бізнесмен Юрій Дегас підтримав створення платформи "Діалог влади та бізнесу", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Як приклад вдалої синергії влади Одещини та бізнесу він назвав проект створення першого інклюзивного будинку в Україні.

Приклад, яким ми зараз займаємося разом із керівництвом обласної військової адміністрації, це створення першого інклюзивного будинку в Україні. Я його презентував Олегу Кіперу, зараз готуємо велику презентацію для першої леді. Думаю, що разом ми зробимо багато кроків вперед 

- підкреслив він.

За його словами, бізнес повинен допомагати, а влада - чути та іти на зустріч.

"Правильна та ефективна комунікація бізнесу та влади - це координація ресурсів, підтримка критичної інфраструктури, стабільність економіки, гуманітарна підтримка, швидка адаптація до змін, які відбуваються та соціальна відповідальність. Всі ці процеси дуже важливі.

Зараз все більше влада іде на зустріч, і бізнес повинен іти на зустріч та допомагати. 50-60% усіх проблемних питань, які зараз є в нашій громаді – соціальних, транспортних, економічних - можна вирішити навіть не за гроші а завдяки ефективній комунікації між нами", - зазначив він.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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