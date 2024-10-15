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Бизнес и власть Одесской области объединились для создания первого в Украине инклюзивного дома

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 18:37  •  2026 просмотра

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Одесский бизнесмен Юрий Дегас одобрил создание платформы "Диалог власти и бизнеса", инициированной Президентом Зеленским. Он привел пример успешного сотрудничества в создании первого в Украине инклюзивного дома в Одессе.

Известный в Одессе бизнесмен Юрий Дегас поддержал создание платформы «Диалог власти и бизнеса», инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

В качестве примера удачной синергии власти Одесской области и бизнеса он назвал проект создания первого инклюзивного дома в Украине.

Пример, которым мы сейчас занимаемся вместе с руководством областной военной администрации, это создание первого инклюзивного дома в Украине. Я его презентовал Олегу Киперу, сейчас готовим большую презентацию для первой леди. Думаю, что вместе мы сделаем много шагов вперед 

- подчеркнул он.

По его словам, бизнес должен помогать, а власть - слышать и идти на встречу.

«Правильная и эффективная коммуникация бизнеса и власти - это координация ресурсов, поддержка критической инфраструктуры, стабильность экономики, гуманитарная поддержка, быстрая адаптация к происходящим изменениям и социальная ответственность. Все эти процессы очень важны.

Сейчас все больше власть идет на встречу, и бизнес должен идти на встречу и помогать. 50-60% всех проблемных вопросов, которые сейчас есть в нашей общине - социальных, транспортных, экономических - можно решить даже не за деньги, а благодаря эффективной коммуникации между нами», - отметил он.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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