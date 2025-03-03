Білий дім вітає зусилля Європи щодо досягнення миру в Україні

Радник з нацбезпеки США Майк Волц заявив, що у Білому домі вітають зусилля Європи, спрямовані на припинення війни в Україні, але не сказав, як виглядатиме внесок США в цей план. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

"Ми вітаємо європейців, які беруть на себе лідерство в європейській безпеці. Я маю на увазі, що це було основою. Вони повинні інвестувати в можливості для цього", – сказав Волц на під’їзді до Білого дому через день після того, як британський прем’єр-міністр Кір Стармер представив нові зусилля європейської коаліції щодо забезпечення миру між рф та Україною.

Волц заявив, що Європа також повинна інвестувати в можливості для цього.

"Вони, безумовно, демонструють волю, і вони — і Стармер, і (президент Франції Еммануель) Макрон — продемонстрували це минулого тижня, до п’ятниці. У нас також була телефонна розмова генерального секретаря НАТО з президентом до того, як прийшов президент Зеленський. Тож ми вітаємо Європу, яка активізується для Європи, але вони також повинні інвестувати в можливості для цього", – сказав Валц.

Волц зазначив, що ще до того, як Зеленський відвідав Білий дім минулого тижня, було очевидно, що Європа планує збільшити свій внесок у безпеку України.

"Все це було доказом і неодноразово повідомлялося українцям, і він міг би піти з економічною гарантією, яка принесла б користь Україні та світу протягом цілого покоління", — сказав він.

Доповнення

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що деякі країни висловили своє погодження та бажання бути частиною плану забезпечення миру в Україні.

Європейські лідери погодилися, що працюватимуть з Україною над планом, щоб припинити війну. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що необхідно поставити Україну у найсильнішу позицію, щоб вона могла сісти за стіл переговорів з сильної позиції.

Також він вказав, що його країна відправить до України військовий контингент, щоб захистити виконання майбутньої мирної угоди.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 2 березня у Лондоні виступила із заявами про необхідність активізації та посилення оборони. Вона пообіцяла представити відповідний "всеосяжний" план у середині наступного тижня.