Белый дом приветствует усилия Европы по достижению мира в Украине

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил, что в Белом доме приветствуют усилия Европы, направленные на прекращение войны в Украине, но не сказал, как будет выглядеть вклад США в этот план. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

"Мы приветствуем европейцев, которые берут на себя лидерство в европейской безопасности. Я имею в виду, что это было основой. Они должны инвестировать в возможности для этого", – сказал Вольц на подъезде к Белому дому через день после того, как британский премьер-министр Кир Стармер представил новые усилия европейской коалиции по обеспечению мира между рф и Украиной.

Волц заявил, что Европа также должна инвестировать в возможности для этого.

"Они, безусловно, демонстрируют волю, и они — и Стармер, и (президент Франции Эммануэль) Макрон — продемонстрировали это на прошлой неделе, до пятницы. У нас также был телефонный разговор генерального секретаря НАТО с президентом до того, как пришел президент Зеленский. Так что мы приветствуем Европу, которая активизируется для Европы, но они также должны инвестировать в возможности для этого", — сказал Вальц.

Волц отметил, что еще до того, как Зеленский посетил Белый дом на прошлой неделе, было очевидно, что Европа планирует увеличить свой вклад в безопасность Украины.

"Все это было доказательством и неоднократно сообщалось украинцам, и он мог бы уйти с экономической гарантией, которая принесла бы пользу Украине и миру на протяжении целого поколения", — сказал он.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что некоторые страны выразили свое согласие и желание быть частью плана обеспечения мира в Украине.

Европейские лидеры согласились, что будут работать с Украиной над планом, чтобы прекратить войну. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что необходимо поставить Украину в наилучшее положение, чтобы она могла сесть за стол переговоров с сильной позиции.

Он также указал, что его страна отправит в Украину военный контингент, чтобы защитить выполнение будущего мирного соглашения.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 2 марта в Лондоне выступила с заявлениями о необходимости активизации и усиления обороны. Она пообещала представить соответствующий "всеобъемлющий" план в середине следующей недели.