Білий дім надіслав республіканцям "пакет читання у відпустці" про наслідки через затримку із допомогою Україні від США

Білий дім звинувачує спікера Палати представників США, що він ставить "власну внутрішню політику вище безпеки американського народу", і надіслав республіканцям "пакет читання у відпустці" про наслідки через затримку із допомогою Україні від США, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Спікер Джонсон підриває обороноздатність України в час, коли путін та його іранські союзники вбивають невинних мирних жителів. Він загрожує країнам НАТО, яких Сполучені Штати зобов'язані захищати, загрожує робочим місцям у промисловості по всій країні, перешкоджає (інтересам - ред.) Америки в Індо-Тихоокеанському регіоні, відмовляє у військовій допомозі Ізраїлю та гуманітарній допомозі невинним палестинцям - ідеться у коментарі речника Білого дому Андрю Бейтса.

Після того, як Сенат США проголосував за законопроєкт про фінансування України, Палата представників США не винесла це питання на розгляд. Натомість конгресмени пішли у відпустку на два тижні. Проти цього законопроєкту виступає радикальне крило Республіканської партії у Палаті представників.

"Спікер Джонсон не показав жодних ознак скасування відпустки республіканців, він ставить власну внутрішню політику вище безпеки американського народу", - наголосив Бейтс.

Пресслужба Білого дому надіслала республіканцям у Палаті представників документ "Пакет для читання під час відпустки", до якого увійшла низка статей з різних американських ЗМІ про те, які наслідки переживає Україна через затримку із пакетом допомоги від США.

Зокрема, у "пакеті для читання" є стаття від Fox News про те, що українські війська вийшли з Авдіївки через гострий брак боєприпасів.

Також стаття від AP про те, як працівники на американських заводах чекають на ухвалення цього законопроєкту, щоб кошти з цієї допомоги направилися на заводи в Огайо, Пенсильванії, Техасі та інших штатах, щоб забезпечити робочі місця та підняти місцеву економіку.

Стаття BBC розповідає про те, що "Зниклих в Україні дітей вистежили в росії цифрові детективи".

"Республіканці Палати представників кажуть, що дбають про боротьбу з жорстоким поводженням з дітьми, але вони закривають очі на те, що росія викрала тисячі українських дітей", – коментує Андрю Бейтс.

До пакета також увійшло кілька статей, де спікеру Джонсону закидають, що він не погодився на зміни до законодавства про безпеку кордонів США, що профспілка прикордонників та Торгова палата США підтримали цей законопроєкт.

У відповідь на закиди Білого дому, речник спікера Палати представників Майка Джонсона Тейлор Голсі сказав, законопроєкт про фінансування України, Ізраїлю та партнерів в Індо-Тихоокеанського регіону не містить заходів щодо безпеки кордону, як цього вимагають республіканці. "Жодні коментарі Білого дому не можуть змінити той факт, що республіканці Палати представників чітко дали зрозуміти з самого початку: будь-яке фінансування національної безпеки має починатися на нашому власному кордоні. Приголомшливо, але після чотирьох місяців переговорів, у яких Палата представників не брала участі, законопроєкт Білого дому та Сенату абсолютно нічого не говорить про кордон – це головне питання для більшості американців", - зазначається у відповіді.

Доповнення

Раніше президент США Байден висловив переконання, що республіканці "роблять велику помилку", не відповідаючи на загрози від росії. "Як вони йдуть від загрози з боку росії, відвертаються від НАТО, від того, щоб виконувати наші зобов'язання. Це шокує. Я ніколи такого не бачив", - заявив Байден.

Значна більшість Палати представників США підтримує законопроект про допомогу Україні - голова фінкомітету