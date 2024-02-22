Белый дом направил республиканцам "пакет чтения в отпуске" о последствиях из-за задержки с помощью Украине от США

Белый дом обвиняет спикера Палаты представителей США, что он ставит "собственную внутреннюю политику выше безопасности американского народа", и направил республиканцам "пакет чтения в отпуске" о последствиях из-за задержки с помощью Украине от США, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Спикер Джонсон подрывает обороноспособность Украины во время, когда путин и его иранские союзники убивают невинных мирных жителей. Он угрожает странам НАТО, которых Соединенные Штаты обязаны защищать, угрожает рабочим местам в промышленности по всей стране, препятствует (интересам - ред.) Америки в Индо-Тихоокеанском регионе, отказывает в военной помощи Израилю и гуманитарной помощи невинным палестинцам - говорится в комментарии представителя Белого дома Андрю Бейтса.

После того, как Сенат США проголосовал за законопроект о финансировании Украины, Палата представителей США не вынесла этот вопрос на рассмотрение. Вместо этого конгрессмены ушли в отпуск на две недели. Против этого законопроекта выступает радикальное крыло Республиканской партии в Палате представителей.

"Спикер Джонсон не показал никаких признаков отмены отпуска республиканцев, он ставит собственную внутреннюю политику выше безопасности американского народа", - подчеркнул Бейтс.

Пресс-служба Белого дома направила республиканцам в Палате представителей документ "Пакет для чтения во время отпуска", в который вошел ряд статей из разных американских СМИ о том, какие последствия переживает Украина из-за задержки с пакетом помощи от США.

В частности, в "пакете для чтения" есть статья от Fox News о том, что украинские войска вышли из Авдеевки из-за острой нехватки боеприпасов.

Также статья от AP о том, как работники на американских заводах ждут принятия этого законопроекта, чтобы средства из этой помощи направились на заводы в Огайо, Пенсильвании, Техасе и других штатах, чтобы обеспечить рабочие места и поднять местную экономику.

Статья BBC рассказывает о том, что "Пропавших в Украине детей выследили в россии цифровые детективы".

"Республиканцы Палаты представителей говорят, что заботятся о борьбе с жестоким обращением с детьми, но они закрывают глаза на то, что россия похитила тысячи украинских детей", - комментирует Андрю Бейтс.

В пакет также вошло несколько статей, где спикеру Джонсону вменяют, что он не согласился на изменения в законодательство о безопасности границ США, что профсоюз пограничников и Торговая палата США поддержали этот законопроект.

В ответ на упреки Белого дома, представитель спикера Палаты представителей Майка Джонсона Тейлор Холси сказал, законопроект о финансировании Украины, Израиля и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе не содержит мер по безопасности границы, как этого требуют республиканцы. "Никакие комментарии Белого дома не могут изменить тот факт, что республиканцы Палаты представителей четко дали понять с самого начала: любое финансирование национальной безопасности должно начинаться на нашей собственной границе. Потрясающе, но после четырех месяцев переговоров, в которых Палата представителей не участвовала, законопроект Белого дома и Сената абсолютно ничего не говорит о границе - это главный вопрос для большинства американцев", - отмечается в ответе.

Дополнение

Ранее президент США Байден выразил убеждение, что республиканцы "делают большую ошибку", не отвечая на угрозы от россии. "Как они уходят от угрозы со стороны россии, отворачиваются от НАТО, от того, чтобы выполнять наши обязательства. Это шокирует. Я никогда такого не видел", - заявил Байден.

Значительное большинство Палаты представителей США поддерживает законопроект о помощи Украине - глава финкомитета