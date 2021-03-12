"Барселона" знайшла заміну на випадок втрати Мессі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Нападник "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро може стати гравцем каталонської "Барселони", продовживши кар'єру в чемпіонаті Іспанії, інформує УНН з посиланням на "ESPN".
Деталі
З огляду на можливий відхід Мессі з іспанського гранду, "Барселона" націлена на придбання партнера Ліонеля по збірній Аргнетині – Агуеро.
Трудова угода Мессі з "синьо-гранатовими" розрахована до літа 2021 року і він поки не дав згоди продовжити контракт. Аналогічна ситуація і у форварда Серхіо Агуеро із "Манчестер Сіті".
Також в список каталонського клубу входять Ерлінг Холланд ("Боруссія" Дортмунд) і Мемфіс Депай ("Ліон"). При цьому каталонці вважаються аутсайдерами в боротьбі за норвежця, з огляду на складну фінансову ситуацію в клубі.
Примітно, що Агуеро в нинішньому сезоні чемпіонату Англії взяв участь в шести матчах і не відзначився результативними діями.
У Лізі чемпіонів він провів 4 матчі, в яких записав до свого активу 2 голи.
Доповнення
Агуеро перейшов у "Манчестер Сіті" влітку 2011 року з мадридського "Атлетіко". Сума трансферу склала 40 млн. євро.