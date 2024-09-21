Байден доручив "зрушити небо і землю", щоб надати Україні потрібну допомогу - Білий дім

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54549 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 102260 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 140358 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 116461 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108759 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113601 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138770 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75140 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83609 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176879 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 24141 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 29480 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 28193 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 19902 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 33080 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 140365 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138773 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176882 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515688 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595288 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5664 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 28193 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 29480 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34919 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58983 перегляди
Актуальне
Байден доручив "зрушити небо і землю", щоб надати Україні потрібну допомогу - Білий дім

Байден доручив "зрушити небо і землю", щоб надати Україні потрібну допомогу - Білий дім

Київ • УНН

 • 31677 перегляди

Президент США Джо Байден рішуче налаштований підтримати Україну та посилити її позиції до кінця свого терміну. Зеленський їде до США з "планом перемоги" для зустрічі з Байденом 26 вересня.

Президент США Джо Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її в найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді. Про це директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

"... він (Байден - ред.) доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, допомогу, яка була частиною законопроєкту про додаткове фінансування, який схвалили у квітні – щоби виділити все це якомога швидше. Це його вказівки нам, і ми їх виконуємо в цю мить", - сказав Карпентер.

Додамо

Український президент Володимир Зеленський їде до Сполучених Штатів із "планом перемоги" України.

В четвер 26 вересня він представить свої ідеї президентові Джо Байдену.

Байден і Зеленський зустрінуться у Білому домі 26 вересня19.09.24, 20:06 • 18599 переглядiв

За словами Карпентера, у Білому Домі з нетерпінням чекають презентації, і хочуть узгодити стратегічні цілі із Києвом на останні чотири місяці роботи адміністрації Джо Байдена. 

Він сказав, що Україна – це топ-пріоритет для Джо Байдена, який хоче бачити перемогу України частиною своєї політичної спадщини.

Зеленський на зустрічі з Байденом підштовхуватиме до запрошення в НАТО та гарантій щодо зброї - Bloomberg 21.09.24, 12:19 • 79803 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
holos-amerykyГолос Америки
rada-natsionalnoi-bezpeky-sshaРада національної безпеки США
bilyi-dimБілий дім
bloomberg-lpBloomberg L.P.
natoNATO
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24