Байден доручив "зрушити небо і землю", щоб надати Україні потрібну допомогу - Білий дім
Київ • УНН
Президент США Джо Байден рішуче налаштований підтримати Україну та посилити її позиції до кінця свого терміну. Зеленський їде до США з "планом перемоги" для зустрічі з Байденом 26 вересня.
Президент США Джо Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її в найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді. Про це директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
"... він (Байден - ред.) доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, допомогу, яка була частиною законопроєкту про додаткове фінансування, який схвалили у квітні – щоби виділити все це якомога швидше. Це його вказівки нам, і ми їх виконуємо в цю мить", - сказав Карпентер.
Додамо
Український президент Володимир Зеленський їде до Сполучених Штатів із "планом перемоги" України.
В четвер 26 вересня він представить свої ідеї президентові Джо Байдену.
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За словами Карпентера, у Білому Домі з нетерпінням чекають презентації, і хочуть узгодити стратегічні цілі із Києвом на останні чотири місяці роботи адміністрації Джо Байдена.
Він сказав, що Україна – це топ-пріоритет для Джо Байдена, який хоче бачити перемогу України частиною своєї політичної спадщини.
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