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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден поручил "сдвинуть небо и землю", чтобы предоставить Украине нужную помощь - Белый дом

Байден поручил "сдвинуть небо и землю", чтобы предоставить Украине нужную помощь - Белый дом

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 17:10  •  8693 просмотра

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Президент США Джо Байден решительно настроен поддержать Украину и усилить ее позиции до конца своего срока. Зеленский едет в США с "планом победы" для встречи с Байденом 26 сентября.

Президент США Джо Байден абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в сильную позицию в конце своего срока пребывания в должности. Об этом директор по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

«... он (Байден - ред.) поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы предоставляем всю, особенно военную помощь, но также помощь в энергетической безопасности, помощь, которая была частью законопроекта о дополнительном финансировании, который одобрили в апреле - чтобы выделить все это как можно скорее. Это его указания нам, и мы их выполняем в этот момент», - сказал Карпентер.

Добавим

Украинский президент Владимир Зеленский едет в Соединенные Штаты с «планом победы» Украины.

В четверг 26 сентября он представит свои идеи президенту Джо Байдену.

Байден і Зеленський зустрінуться у Білому домі 26 вересня19 сентября 2024, 17:06 • 17381 просмотр

По словам Карпентера, в Белом Доме с нетерпением ждут презентации, и хотят согласовать стратегические цели с Киевом на последние четыре месяца работы администрации Джо Байдена. 

Он сказал, что Украина - это топ-приоритет для Джо Байдена, который хочет видеть победу Украины частью своего политического наследия.

Зеленський на зустрічі з Байденом підштовхуватиме до запрошення в НАТО та гарантій щодо зброї - Bloomberg 21 сентября 2024, 09:19 • 58008 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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