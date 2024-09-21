Байден поручил "сдвинуть небо и землю", чтобы предоставить Украине нужную помощь - Белый дом

Президент США Джо Байден абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в сильную позицию в конце своего срока пребывания в должности. Об этом директор по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

«... он (Байден - ред.) поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы предоставляем всю, особенно военную помощь, но также помощь в энергетической безопасности, помощь, которая была частью законопроекта о дополнительном финансировании, который одобрили в апреле - чтобы выделить все это как можно скорее. Это его указания нам, и мы их выполняем в этот момент», - сказал Карпентер.

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Украинский президент Владимир Зеленский едет в Соединенные Штаты с «планом победы» Украины.

В четверг 26 сентября он представит свои идеи президенту Джо Байдену.

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По словам Карпентера, в Белом Доме с нетерпением ждут презентации, и хотят согласовать стратегические цели с Киевом на последние четыре месяца работы администрации Джо Байдена.

Он сказал, что Украина - это топ-приоритет для Джо Байдена, который хочет видеть победу Украины частью своего политического наследия.

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