Авіакатастрофа в Ірані: Київ уже підготував лабораторію для розшифровки "чорних скриньок"

Так, “чорні скриньки” в неробочому стані, проте за висновками представників нацбюро — є можливіть їх прочитати, і в української групи вже готова для цього лабораторія у Києві.

“На даний час, кожного ранку нам говорять, що передамо („чорні скриньки“ — ред.), а після обіду — вже не передамо. У них відповідного обладнання немає, тому будуть визначатись, де робити (розшифровувати — ред.). Ми їм запропонували, у нас вже лабораторія готова на базі Київського політехнічного інституту. У нас і досвід є дослідити”, — повідомив Рувін.

Як раніше повідомляв УНН, Іран готовий передати тіла українських громадян, які загинули в авіакатастрофі літака МАУ, і залучити експертів до розшифровки чорних скриньок.



Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.