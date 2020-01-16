Авиакатастрофа в Иране: Киев уже подготовил лабораторию для расшифровки "черных ящиков"

Так, "черные ящики" в нерабочем состоянии, однако по заключению представителей нацбюро - предусмотрена возможность их прочитать, и в украинской группы уже готова для этого лаборатория в Киеве.

"В настоящее время, каждое утро нам говорят, что передадим ("черные ящики"- ред.), а после обеда - уже не передадим. У них соответствующего оборудования нет, поэтому будут определяться, где делать (расшифровывать - ред.). Мы им предложили, у нас уже лаборатория готова на базе Киевского политехнического института. У нас и опыт есть исследовать", - сообщил Рувин.

Как ранее сообщал УНН, Иран готов передать тела украинских граждан, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ и привлечь экспертов к расшифровке черных ящиков.



Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.