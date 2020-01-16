Іран готовий передати тіла загиблих українців - заява
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Іран готовий передати тіла українських громадян, які загинули в авіакатастрофі літака МАУ, і залучити експертів до розшифровки чорних скриньок. Про це повідомив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф під час телефонної розмови із главою МЗС України Вадимом Пристайком, передає УНН із посиланням на МЗС Ірану.
Як повідомили у МЗС Ірану, міністри закордонних справ обговорили останні події, пов'язані із катастрофою літака МАУ.
"У цій розмові Заріф заявив про готовність Ірану передати тіла українських громадян і залучити експертів до розшифровки чорних скриньок", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у пресслужбі МЗС Ірану додали, що міністр закордонних справ України також подякував за співпрацю Ірану на всіх етапах.
Нагадаємо, Україна, Канада, Швеція, Велика Британія та Афганістан як учасники Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака рейсу PS752 сьогодні провели зустріч у Лондоні та погодили рамкові умови подальшого співробітництва з Іраном щодо завершення прозорого та справедливого розслідування причин трагедії з метою встановлення справедливості для близьких та рідних її жертв.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.