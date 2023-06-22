Армія рф вночі атакувала Україну трьома ракетами Х-22, трьома "Кинджалами" та "шахедами" - три дрони збили
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Російські війська у ніч на 22 червня атакували Україну трьома ракетами Х-22, трьома ракетами "Кинджал" та 4 ударними безпілотниками типу Shahed - три дрони збили, повідомили у четвер у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"Уночі 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 «Кинджал» та ударними дронами «Shahed-136/131». Із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Також зафіксовано пуски чотирьох іранських «шахедів» – три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною", - повідомили в ПС ЗСУ.
Нічна атака рашистів, як повідомляється, була спрямована на об’єкти критичної інфраструктури.
"На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури України", - вказали у Повітряних силах.
Нагадаємо
Уночі окупанти вдарили ракетами по Криворізькому району Дніпропетровської області, "шахеди" спрямували на Одещину.