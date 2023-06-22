На Одещині вночі "шахед" влучив у складське приміщення - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. В Одеській області ударний дрон типу "Shahed-136", запущений російськими військами, у ніч на 22 червня влучив у складське приміщення, повідомля у четвер оперативне командування "Південь" ЗСУ, пише УНН.
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"Одещину атаковано безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-136". 3 дрони знищені силами протиповітряної оборони, 1 влучив у складське приміщення", - ідеться у повідомленні оперативного командування у Facebook.
Пожежу, як вказано, оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.
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Повідомлялося, що окупанти атакували Одеську область ударними дронами.