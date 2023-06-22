Нічна атака "шахедів" на Одеську область: ППО збила три дрони, але є і влучення

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"Є в Одеській області збиття трьох "шахедів", є, на жаль, і попадання. Уточнюємо обстановку. Втрат людей немає, критичного влучення теж немає", - зазначила речниця ОК "Південь".

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Також уночі окупанти вдарили ракетами по Криворізькому району Дніпропетровської області.