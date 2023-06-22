Нічна атака "шахедів" на Одеську область: ППО збила три дрони, але є і влучення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Окупанти атакували Одеську область ударними дронами іранського виробництва. Три повітряні цілі було знищено, але є і влучення. Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє УНН з посиланням на національний телемарафон.
Цитата
"Є в Одеській області збиття трьох "шахедів", є, на жаль, і попадання. Уточнюємо обстановку. Втрат людей немає, критичного влучення теж немає", - зазначила речниця ОК "Південь".
Нагадаємо
Також уночі окупанти вдарили ракетами по Криворізькому району Дніпропетровської області.