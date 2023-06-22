Дніпропетровщина: Ворог понівечив житловий сектор Криворізького району
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Уночі окупанти вдарили ракетами по Криворізькому району Дніпропетровської області, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Деталі
Руйнувань зазнав житловий сектор. Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач.
Минулося без жертв.
Доповнення
Гучно було й на Нікопольщині. По району російська армія відкривала вогонь тричі. З важкої артилерії цілила по Нікополю. Люди не постраждали.
Рятувальники ще обстежують місця прильотів.
Нагадаємо
У Кривому Розі було чутно вибухи вночі.