Днепропетровщина: Враг изуродовал жилой сектор Криворожского района
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Ночью оккупанты ударили ракетами по Криворожскому району Днепропетровской области, сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
Разрушениям подвергся жилой сектор. Повреждены 10 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто. Разбиты газопровод, водопровод и линии электропередач.
Обошлось без жертв.
Дополнение
Громко было и на Никопольщине. По району российская армия открывала огонь трижды. Из тяжелой артиллерии целилась по Никополю. Люди не пострадали.
Спасатели еще обследуют места прилетов.
Напомним
В Кривом Роге были слышны взрывы ночью.