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Днепропетровщина: Враг изуродовал жилой сектор Криворожского района

Киев • УНН

 • 3294907 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Ночью оккупанты ударили ракетами по Криворожскому району Днепропетровской области, сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Днепропетровщина: Враг изуродовал жилой сектор Криворожского района

Детали

Разрушениям подвергся жилой сектор. Повреждены 10 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто. Разбиты газопровод, водопровод и линии электропередач.

Обошлось без жертв.

Дополнение 

Громко было и на Никопольщине. По району российская армия открывала огонь трижды. Из тяжелой артиллерии целилась по Никополю. Люди не пострадали. 

Спасатели еще обследуют места прилетов.

Напомним 

В Кривом Роге были слышны взрывы ночью.

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