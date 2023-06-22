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Ночная атака "шахедов" на Одесскую область: ПВО сбила три дрона, но есть и попадания

Киев • УНН

 • 2298575 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами иранского производства. Три воздушные цели были уничтожены, но есть и попадания. Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает УНН со ссылкой на национальный телемарафон.

Ночная атака "шахедов" на Одесскую область: ПВО сбила три дрона, но есть и попадания

Цитата

"Есть в Одесской области сбитие трех "шахедов", есть, к сожалению, и попадания. Уточняем обстановку. Потерь людей нет, критического попадания тоже нет", - отметила спикер ОК "Юг".

Напомним

Также ночью оккупанты ударили ракетами по Криворожскому району Днепропетровской области.

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