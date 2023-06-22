В Одесской области ночью "шахед" попал в складское помещение - ОК "Юг"

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"Одесская область атакована беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-136". 3 дроны уничтожены силами противовоздушной обороны, 1 попал в складское помещение", - говорится в сообщении оперативного командования в Facebook.

Пожар, как указано, оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

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Сообщалось, что оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами.