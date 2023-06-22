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В Одесской области ночью "шахед" попал в складское помещение - ОК "Юг"

Киев • УНН

 • 1895662 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В Одесской области ударный дрон типа "Shahed-136", запущенный российскими войсками, в ночь на 22 июня попал в складское помещение, сообщает в четверг оперативное командование "Юг" ВСУ, пишет УНН.

В Одесской области ночью "шахед" попал в складское помещение - ОК "Юг"

Цитата

"Одесская область атакована беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-136". 3 дроны уничтожены силами противовоздушной обороны, 1 попал в складское помещение", - говорится в сообщении оперативного командования в Facebook.

Пожар, как указано, оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Дополнение

Сообщалось, что оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами.

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