Армия рф ночью атаковала Украину тремя ракетами Х-22, тремя "Кинжалами" и "шахедами" - три дрона сбили

Детали

"Ночью 22 июня 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 «Кинжал» и ударными дронами «Shahed-136/131». С бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря противник осуществил пуски трех крылатых ракет Х-22, с МиГ-31К – трех аэробаллистических ракет Х-47 «Кинжал». Также зафиксированы пуски четырех иранских «шахедов» – три вражеских дрона уничтожены противовоздушной обороной", - сообщили в ВС ВСУ.

Ночная атака рашистов, как сообщается, была направлена на объекты критической инфраструктуры.

"К счастью, ракеты врага не достигли своих целей в Днепропетровской области. Впрочем, оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры Украины", - указали в Воздушных силах.

Напомним

Ночью оккупанты ударили ракетами по Криворожскому району Днепропетровской области, "шахеды" направили на Одесскую область.