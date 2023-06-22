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Армия рф ночью атаковала Украину тремя ракетами Х-22, тремя "Кинжалами" и "шахедами" - три дрона сбили

Киев • УНН

 • 762818 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Российские войска в ночь на 22 июня атаковали Украину тремя ракетами Х-22, тремя ракетами "Кинжал" и 4 ударными беспилотниками типа Shahed - три дрона сбили, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Армия рф ночью атаковала Украину тремя ракетами Х-22, тремя "Кинжалами" и "шахедами" - три дрона сбили

Детали

"Ночью 22 июня 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 «Кинжал» и ударными дронами «Shahed-136/131». С бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря противник осуществил пуски трех крылатых ракет Х-22, с МиГ-31К – трех аэробаллистических ракет Х-47 «Кинжал». Также зафиксированы пуски четырех иранских «шахедов» – три вражеских дрона уничтожены противовоздушной обороной", - сообщили в ВС ВСУ.

Ночная атака рашистов, как сообщается, была направлена на объекты критической инфраструктуры.

"К счастью, ракеты врага не достигли своих целей в Днепропетровской области. Впрочем, оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры Украины", - указали в Воздушных силах.

Напомним

Ночью оккупанты ударили ракетами по Криворожскому району Днепропетровской области, "шахеды" направили на Одесскую область.

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