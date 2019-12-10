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Арахамія заявив, що повернення українських полонених з Росії чекають до Нового року

Київ • УНН

 • 8503 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що повернення українських полонених з Росії чекають до Нового року. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

“Чекаємо полонених вдома. Сподіваюсь всі будуть Новий Рік святкувати з родинами”, — зазначив Арахамія.

Нагадаємо, після зустрічі у нормандському форматі Президент України Володимир Зеленський зазначив, що обмін на першому етапі включатиме повернення українців, утримуваних на Донбасі. За його словами, додому зможуть повернутися 72 людини.

Додамо також, що президент Франції Еммануель Макрон вважає, що між Україною та Російською Федерацією відновлюються дипломатичні стосунки.

“Я не можу говорити про відлигу, але про відновлення дипломатичних стосунків. Це перша зустріч Путіна та Зеленського. Вони мали змогу обмінятися думками і досягти результатів. Перше — це обмін полоненими. Також важлива домовленість про припинення вогню та відведення військ. Є політична воля, яка призведе до того, що буде стеження цілодобове за ситуацією на Сході”, — заявив Макрон.

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