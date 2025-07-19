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177 боєзіткнень за добу: Сили оборони відбивали штурми на 11 напрямках

Київ • УНН

 • 486 перегляди

Протягом доби 18 липня на фронті відбулося 177 боєзіткнень, з них 47 штурмових дій зупинено на Покровському напрямку. Загарбники завдали двох ракетних та 71 авіаційного удару, застосували 3843 дрони-камікадзе та здійснили 5825 обстрілів.

177 боєзіткнень за добу: Сили оборони відбивали штурми на 11 напрямках

Протягом доби 18 липня на російсько-українському фронті відбулося 177 боєзіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 71 авіаційного удару, застосували шість ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3843 дрони-камікадзе та здійснили 5825 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Шостка Сумської області; Залізничне, Новоданилівка, Плавні Запорізької області; Ольгівка Херсонської області

- звітує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління та шість інших важливих цілей противника.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 38 боєзіткнень. Ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинув сімнадцять керованих бомб, здійснив 351 артилерійський обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та Красне Перше

- йдеться у звіті.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень у районах Оріхово–Василівки, Білої Гори, Предтечиного та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Диліївки, Щербинівки, Калинівки, Неліпівки та Олександро–Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в бік населеного пункту Філія та у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоторецьке, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Камишувахи.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку відбулося шість боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку населених пунктів Дніпровське, Садове, Придніпровське, в районі населеного пункту Гола Пристань та острова Козульський.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили сім бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 163 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 112 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію Яблунівки на Сумщині та просування російських військ біля Юнаківки, Хатнього, Романівки та Торецька.

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Віта Зеленецька

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