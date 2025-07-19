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177 боестолкновений за сутки: Силы обороны отбивали штурмы на 11 направлениях

Киев • УНН

 • 162 просмотра

В течение суток 18 июля на фронте произошло 177 боестолкновений, из них 47 штурмовых действий остановлено на Покровском направлении. Захватчики нанесли два ракетных и 71 авиационный удар, применили 3843 дрона-камикадзе и совершили 5825 обстрелов.

177 боестолкновений за сутки: Силы обороны отбивали штурмы на 11 направлениях

В течение суток 18 июля на российско-украинском фронте произошло 177 боестолкновений. На Покровском направлении украинские защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 71 авиационный удар, применили шесть ракет и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 3843 дрона-камикадзе и совершили 5825 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Шостка Сумской области; Зализничное, Новоданиловка, Плавни Запорожской области; Ольговка Херсонской области

- отчитывается Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления и шесть других важных целей противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 38 боестолкновений. Враг нанес десять авиационных ударов, сбросил семнадцать управляемых бомб, совершил 351 артиллерийский обстрел, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и Красное Первое

- говорится в отчете.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и Кондрашовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Колодези, Шандриголово, Торское и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении, в районах Григоровки, Серебрянки и Выемки, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Предтечино и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Дылеевки, Щербиновки, Калиновки, Нелиповки и Александро-Калиново.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенного пункта Филиал и в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Миролюбовка, Новоекономическое, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверово, Новоторецкое, Котлино, Молодецкое, Удачное, Орехово, Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Звезда, Вольное Поле, Новополь, Зеленое Поле, Малеевка, Шевченко и в сторону Александрограда и Камышевахи.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Днепровское, Садовое, Приднепровское, в районе населенного пункта Голая Пристань и острова Козульский.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также украинские воины обезвредили семь боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 163 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, одну ракету, 112 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

Аналитический проект DeepState сообщил об оккупации Яблоновки на Сумщине и продвижении российских войск возле Юнаковки, Хатнего, Романовки и Торецка.

Австралия передала Украине танки Abrams - Reuters19.07.25, 05:22 • 3708 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Сумская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Всемирный банк
Всемирная организация здравоохранения
НАТО
Организация Объединенных Наций
Херсонская область
Украина
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