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133 українця евакуювали з Ізраїлю, триває вивезення громадян з Ірану - деталі від ГУР

Київ • УНН

 • 404 перегляди

22 червня 176 осіб, з них 133 українці, евакуювали з Ізраїлю через загострення безпекової ситуації. Операція була проведена ГУР і МЗС України за дорученням Президента Зеленського, літак із пасажирами приземлився у Молдові.

133 українця евакуювали з Ізраїлю, триває вивезення громадян з Ірану - деталі від ГУР

176 осіб евакуювали з Ізраїлю 22 червня, 133 з них – громадяни України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Головного  управління розвідки України.

Деталі

Операцію з евакуації здійснили за дорученням Президента України Володимира Зеленського. Її провело Головне управління розвідки Міноборони спільно з Міністерством закордонних справ України.

Згідно з повідомленням ГУР, операцію провели на тлі загострення безпекової ситуації на території Держави Ізраїль.

За даними відомства, під час спецоперації вдалося вивезти 176 осіб. Із них 133 – громадяни України. Також серед евакуйованих – громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

У відомстві уточнили, що літак із пасажирами успішно приземлився в Республіці Молдова. Звідти громадяни України продовжать шлях додому.

Одна з евакуйованих, мешканка Київщини, поділилася деталями поїздки.

Ми з родиною були у Тель-Авіві у відпустці, поїхали, щоб трішки перемкнутися від війни, однак застали там такий самий жах: вибухи, обстріли. Я зайшла на сайт посольства, подала заявку на евакуацію. І ось усього за кілька днів після цього ми повертаємося в Україну. Дякую усім, хто доклав зусиль: нашому Президентові пану Зеленському, посольству та Головному управлінню розвідки

– сказала вона.

Інша евакуйована, жителька Києва, розповіла про пережите.

Коли почалися обстріли, ми із синочком гостювали у моєї мами в Тель-Авіві. Наш рейс скасували і мама звернулася до посольства, щоб допомогли нам виїхати. Ми щиро вдячні усім, хто допоміг це зробити. Вдячні Україні, що не залишає своїх громадян у біді. Я щаслива, що уже тут

– зазначила жінка.

У ГУР підкреслили, що ця операція є частиною ширших зусиль із повернення українців додому через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході.

Завдяки зусиллям Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Міністерства закордонних справ України та підтримці міжнародних партнерів вдається успішно евакуйовувати громадян України, які бажають виїхати до більш безпечних регіонів чи повернутися на Батьківщину

– йдеться в заяві.

Наразі триває операція з вивезення громадян України з Ірану.

Довідка

Для тих, хто потребує допомоги з евакуацією, діють контакти Посольства України в Державі Ізраїль: телефон – (+972) 54 667 67 82, електронна пошта – [email protected], mailto:[email protected]).

Також функціонує цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України: +38-044-238-16-57.

Нагадаємо

Раніше ГУР МО України у співпраці з МЗС України та міжнародними партнерами успішно здійснило евакуації українців із Сирії та Лівану.

Завдяки цим багатоетапним місіям додому повернулися сотні людей, зокрема жінки та діти.

Доповнення

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоНовини Світу
Ізраїль
Міністерство закордонних справ України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Латвія
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