133 украинца эвакуированы из Израиля, продолжается вывоз граждан из Ирана - детали от ГУР

176 человек были эвакуированы из Израиля 22 июня, 133 из них – граждане Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

Детали

Операция по эвакуации была осуществлена по поручению Президента Украины Владимира Зеленского. Ее провело Главное управление разведки Минобороны совместно с Министерством иностранных дел Украины.

Согласно сообщению ГУР, операция была проведена на фоне обострения ситуации с безопасностью на территории Государства Израиль.

По данным ведомства, в ходе спецоперации удалось вывезти 176 человек. Из них 133 – граждане Украины. Также среди эвакуированных – граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.

В ведомстве уточнили, что самолет с пассажирами успешно приземлился в Республике Молдова. Оттуда граждане Украины продолжат путь домой.

Одна из эвакуированных, жительница Киевской области, поделилась деталями поездки.

Мы с семьей были в Тель-Авиве в отпуске, поехали, чтобы немного отвлечься от войны, однако застали там такой же ужас: взрывы, обстрелы. Я зашла на сайт посольства, подала заявку на эвакуацию. И вот всего через несколько дней после этого мы возвращаемся в Украину. Спасибо всем, кто приложил усилия: нашему Президенту господину Зеленскому, посольству и Главному управлению разведки – сказала она.

Другая эвакуированная, жительница Киева, рассказала о пережитом.

Когда начались обстрелы, мы с сыном гостили у моей мамы в Тель-Авиве. Наш рейс отменили, и мама обратилась в посольство, чтобы помогли нам выехать. Мы искренне благодарны всем, кто помог это сделать. Благодарны Украине, что не оставляет своих граждан в беде. Я счастлива, что уже здесь – отметила женщина.

В ГУР подчеркнули, что эта операция является частью более широких усилий по возвращению украинцев домой из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Благодаря усилиям Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Министерства иностранных дел Украины и поддержке международных партнеров удается успешно эвакуировать граждан Украины, желающих выехать в более безопасные регионы или вернуться на Родину – говорится в заявлении.

В настоящее время продолжается операция по вывозу граждан Украины из Ирана.

Справка

Для тех, кто нуждается в помощи с эвакуацией, действуют контакты Посольства Украины в Государстве Израиль: телефон – (+972) 54 667 67 82, электронная почта – [email protected], mailto:[email protected]).

Также функционирует круглосуточная горячая линия Министерства иностранных дел Украины: +38-044-238-16-57.

Напомним

Ранее ГУР МО Украины в сотрудничестве с МИД Украины и международными партнерами успешно осуществило эвакуацию украинцев из Сирии и Ливана.

Благодаря этим многоэтапным миссиям домой вернулись сотни людей, в том числе женщины и дети.

Дополнение

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.