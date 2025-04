Появилось видео "драки" Зиченко на тренировке "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" оформил видео в стиле популярной игры Mortal Kombat, на видео футболисты ради шутки разминаются "бойцовскими" движениями.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор главной команды восемь игроков, выступающих в иностранных чемпионатах. В восьмерке вызванных - Андрей Лунин ("Реал", Испания), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Евгений Хачериди ("ПАОК", Греция) и Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия).

Still got room on the card, #KSIvsLogan ? pic.twitter.com/HZfnofc3On

- Manchester City (@ManCity) 24 августа 2018