З'явилось відео "бійки" Зіченка на тренуванні "Манчестер сіті"

"Манчестер Сіті" оформив відео у стилі популярної гри Mortal Kombat, на відео футболісти заради жарту розминаються "бійцівськими" рухами.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав на найближчий збір головної команди вісьмох гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах. У вісімці викликаних — Андрій Лунін (“Реал”, Іспанія), Євген Коноплянка (“Шальке”, Німеччина), Андрій Ярмоленко (“Вест Хем”, Англія), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія), Руслан Маліновський (“Генк”, Бельгія), Роман Яремчук (“Гент”, Бельгія), Євген Хачеріді (“ПАОК”, Греція) та Євген Макаренко (“Андерлехт”, Бельгія).

Still got room on the card, #KSIvsLogan? pic.twitter.com/HZfnofc3On

— Manchester City (@ManCity) 24 серпня 2018 р.