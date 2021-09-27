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СМИ: в ЧВК Вагнера перестали набирать наемников, родившихся в Украине или связанных с ней

СМИ: в ЧВК Вагнера перестали набирать наемников, родившихся в Украине или связанных с ней

Киев  •  УНН

 • 35572 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Частная военная компания (ЧВК) Вагнера начала набор новых наемников, предположительно, для работы в Мали, сообщила российская редакция BBC. Набор ведут на полигоне Молькино в Краснодарском крае, рассказали два источника издания, пишет УНН.

Детали

В пабликах, связанных с ЧВК Вагнера, стали публиковать соответствующие объявления. В сообщениях среди прочего говорится, что в ЧВК не принимают граждан Грузии, а также всех, кто “родился на территории УССР” (речь о Украине — ред.), в том числе уроженцев с территорий, контролируемых боевиками так называемых “Донецкой и Луганской народных республик”, а также оккупированного РФ Крыма.

BBC отмечает, что последнее основание для отказа “вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины”.

Ранее

25 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что власти Мали “обратились к частной военной компании из России” после того, как Франция решила сократить число миротворцев в Мали. Лавров не уточнил название частной военной компании. Ранее западные страны говорили, что готовы вывести своих миротворцев из Мали, если власти этой африканской страны пригласят к себе ЧВК Вагнера.

Один из участников ЧВК Вагнера сказал BBC в конце августа, что частная военная компания “уже сейчас заходит” в Мали. В начале сентября в сети появились сообщения о гибели участников ЧВК Вагнера в Мали.

According to sources close to the defense forces of #Mali, Russian PMC #Wagner are already working in the country, and suffering losses.
Reports have it that two PMC contactors, Peresvet and Mysh, were killed during the military operations in the East of Mali. pic.twitter.com/VKNyGdnYPP

— Oumarou (@INGASSOOumarou) September 1, 2021

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