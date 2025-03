ЗМІ: у ПВК Вагнера перестали набирати найманців, які народилися в Україні, або пов'язані з нею

Деталі

У пабліках, пов’язаних з ПВК Вагнера, стали публікувати відповідні оголошення. У повідомленнях серед іншого зазначено, що в ПВК не приймають громадян Грузії, а також всіх, хто “народився на території УРСР” (йдеться про Україну — ред.), в тому числі уродженців з територій, контрольованих бойовиками так званих “Донецької і Луганської народних республік”, а також окупованого РФ Криму.

BBC зазначає, що остання підстава для відмови “викликає певне обурення у багатьох учасників бойових дій на сході України”.

Раніше

25 вересня глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що влада Малі “звернулася до приватної військової компанії з Росії” після того, як Франція вирішила скоротити кількість миротворців у Малі. Лавров не уточнив назву приватної військової компанії. Раніше західні країни говорили, що готові вивести своїх миротворців з Малі, якщо влада цієї африканської країни запросить до себе ПВК Вагнера.

Один з учасників ПВК Вагнера сказав BBC наприкінці серпня, що приватна військова компанія “вже зараз заходить” у Малі. На початку вересня у мережі з’явилися повідомлення про загибель учасників ПВК Вагнера в Малі.

According to sources close to the defense forces of #Mali , Russian PMC #Wagner are already working in the country, and suffering losses.

Reports have it that two PMC contactors, Peresvet and Mysh, were killed during the military operations in the East of Mali. pic.twitter.com/VKNyGdnYPP

— Oumarou (@INGASSOOumarou) September 1, 2021