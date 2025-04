СМИ: по меньшей мере 18 человек погибли в результате поджога бара на юге Китая

Инцидент произошел ночью, в данный момент возгорание удалось потушить. Пострадавшие отправлены в ближайшую больницу, на месте работает полиция. Причины пожара выясняются, ведется следствие.

Причиной пожара в караоке-баре стал поджог, говорится в опубликованном во вторник заявлении полиции города по итогам предварительного расследования.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, полиция ведет поиск подозреваемого в поджоге караоке-бара. По последним данным, правоохранители уже установили подозреваемого и ведут его поиск. В телевизионном репортаже сообщается, что в ночь пожара в подозреваемого в поджоге произошла словесная перепалка с другим человеком у входа в бар. Через некоторое время он загородил вход в заведение припаркованными рядом мопедами и поджег их. Огонь перекинулся на небольшой караоке-бар, в котором был только один выход.

A suspected arson fire ripping through a KTV house killed 18 people and injured another five early Tuesday in Qingyuan City, south China’s Guangdong Province, local police said https://t.co/lfui1GVeaw pic.twitter.com/FaxV2AA1iz

