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СМИ: по меньшей мере 18 человек погибли в результате поджога бара на юге Китая

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Не менее 18 человек погибли, еще пять получили ожоги и травмы в результате пожара в одном из караоке-баров, расположенном в трехэтажном здании, в городе Цинъюань (провинция Гуандун, Южный Китай). Об этом сообщил во вторник информационный портал Sina, сообщает УНН.

СМИ: по меньшей мере 18 человек погибли в результате поджога бара на юге Китая

Инцидент произошел ночью, в данный момент возгорание удалось потушить. Пострадавшие отправлены в ближайшую больницу, на месте работает полиция. Причины пожара выясняются, ведется следствие.

Причиной пожара в караоке-баре стал поджог, говорится в опубликованном во вторник заявлении полиции города по итогам предварительного расследования.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, полиция ведет поиск подозреваемого в поджоге караоке-бара. По последним данным, правоохранители уже установили подозреваемого и ведут его поиск. В телевизионном репортаже сообщается, что в ночь пожара в подозреваемого в поджоге произошла словесная перепалка с другим человеком у входа в бар. Через некоторое время он загородил вход в заведение припаркованными рядом мопедами и поджег их. Огонь перекинулся на небольшой караоке-бар, в котором был только один выход.

A suspected arson fire ripping through a KTV house killed 18 people and injured another five early Tuesday in Qingyuan City, south China’s Guangdong Province, local police said https://t.co/lfui1GVeaw pic.twitter.com/FaxV2AA1iz

— Global Times (@globaltimesnews) 24 апреля 2018 г.

Как сообщал УНН, недавно 17 человек погибли в результате столкновения двух лодок в Китае.

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