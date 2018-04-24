ЗМІ: щонайменше 18 людей загинули в результаті підпалу бару на півдні Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Не менше 18 людей загинули, ще п’ять отримали опіки і травми в результаті пожежі в одному з караоке-барів, розташованому в триповерховій будівлі, в місті Цін’юань (провінція Гуандун, Південний Китай). Про це повідомив у вівторок інформаційний портал Sina, інформує УНН.
Інцидент стався вночі, на цей момент загоряння вдалося загасити. Постраждалі відправлені до найближчої лікарні, на місці працює поліція. Причини пожежі з’ясовуються, ведеться слідство.
Причиною пожежі в караоке-барі став підпал, йдеться в опублікованій у вівторок заяві поліції міста за підсумками попереднього розслідування.
Як повідомляє Центральне телебачення Китаю, поліція веде пошук підозрюваного в підпалі караоке-бару. За останніми даними, правоохоронці вже встановили підозрюваного і ведуть його пошук. У телевізійному репортажі повідомляється, що в ніч пожежі у підозрюваного в підпалі сталася словесна перепалка з іншою людиною біля входу в бар. Через якийсь час він загородив вхід до закладу припаркованими поряд мопедами і підпалив їх. Вогонь перекинувся на невеликій караоке-бар, в якому був лише один вихід.
A suspected arson fire ripping through a KTV house killed 18 people and injured another five early Tuesday in Qingyuan City, south China's Guangdong Province, local police said https://t.co/lfui1GVeaw pic.twitter.com/FaxV2AA1iz— Global Times (@globaltimesnews) 24 апреля 2018 г.
Як повідомляв УНН, нещодавно 17 людей загинули в результаті зіткнення двох човнів у Китаї.