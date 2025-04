ЗМІ: щонайменше 18 людей загинули в результаті підпалу бару на півдні Китаю

Інцидент стався вночі, на цей момент загоряння вдалося загасити. Постраждалі відправлені до найближчої лікарні, на місці працює поліція. Причини пожежі з’ясовуються, ведеться слідство.

Причиною пожежі в караоке-барі став підпал, йдеться в опублікованій у вівторок заяві поліції міста за підсумками попереднього розслідування.

Як повідомляє Центральне телебачення Китаю, поліція веде пошук підозрюваного в підпалі караоке-бару. За останніми даними, правоохоронці вже встановили підозрюваного і ведуть його пошук. У телевізійному репортажі повідомляється, що в ніч пожежі у підозрюваного в підпалі сталася словесна перепалка з іншою людиною біля входу в бар. Через якийсь час він загородив вхід до закладу припаркованими поряд мопедами і підпалив їх. Вогонь перекинувся на невеликій караоке-бар, в якому був лише один вихід.

