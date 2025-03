СМИ рассказали о планах России помочь Ирану обойти санкции США

Автор материала Дана Вайс на своей официальной странице в Twitter поясняет, что схема обхода санкций описывается в официальной бумаге, принадлежащей министерству иностранных дел Израиля.

О помощи Тегерану минимизировать вред от американских ограничений, согласно документу, стороны договорились во время встречи президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеране 7 сентября. По оговоренной схеме, после вступления в силу санкций против Ирана, которые, по замыслу Вашингтона, должны парализовать экспорт нефти из исламской республики, Тегеран должен будет переправлять свою сырую нефть через Каспийское море на нефтеперерабатывающие предприятия на территории России. Иранскую нефть оттуда по всему миру будет продавать уже российская сторона, которая будет вознаграждать Тегеран за предоставляемый товар, указывает mako.co.il.

В документе, по информации агентства, также говорится, что подобный механизм обхода санкций будет включать сотрудничество не только России и Ирана, но и стран Европы, которые, согласно официальной бумаге, “станут молчаливо соглашаться с тем, что Тегеран продолжит продавать свою нефть азиатским государствам”. Таким образом, в Европе, как отмечает агентство, попытаются удержать Иран в ядерном соглашении, которое в мае покинули США.

Комментировать mako.co.il секретный документ официально министерство иностранных дел Израиля отказалось, заявив, что оно не связано с информацией, которая содержится в этих бумагах.

EXCLUSIVE: A secret Israel MFA document describes how #Russia plans to aid #Iran in subverting new US sanctions against Iranian oil.

How will it work? pic.twitter.com/6LnUyXwdXh

— Dana Weiss (@danawt) 14 октября 2018

