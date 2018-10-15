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ЗМІ розповіли про плани Росії допомогти Ірану обійти санкції США

ЗМІ розповіли про плани Росії допомогти Ірану обійти санкції США

Київ • УНН

 • 7818 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Москва планує допомогти Тегерану в обході санкцій з боку Вашингтона і збирається забезпечити, щоб інтереси Ірану через ці обмеження не постраждали. Про це з посиланням на секретний відомчий документ повідомляє ізраїльське агентство mako.co.il, передає УНН.

Автор матеріалу Дана Вайс на своїй офіційній сторінці в Twitter пояснює, що схема обходу санкцій описується в офіційному папері, що належить міністерству закордонних справ Ізраїлю.

Про допомогу Тегерану мінімізувати шкоду від американських обмежень, згідно з документом, сторони домовилися під час зустрічі президентів Росії, Ірану і Туреччини Володимира Путіна, Хасана Роухані і Реджепа Тайіпа Ердогана в Тегерані 7 вересня. За обумовленою схемою, після вступу в силу санкцій проти Ірану, які, за задумом Вашингтона, повинні паралізувати експорт нафти з ісламської республіки, Тегеран повинен буде переправляти свою сиру нафту через Каспійське море на нафтопереробні підприємства на території Росії. Іранську нафту звідти по всьому світу буде продавати вже російська сторона, яка буде винагороджувати Тегеран за наданий товар, вказує mako.co.il.

У документі, за інформацією агентства, також говориться, що подібний механізм обходу санкцій буде включати співпрацю не тільки Росії і Ірану, але і країн Європи, які, згідно офіційним документом, “стануть мовчазно погоджуватися з тим, що Тегеран продовжить продавати свою нафту азіатським державам”. Таким чином, в Європі, як зазначає агентство, спробують утримати Іран в ядерній угоді, яку в травні покинули США.

Коментувати mako.co.il секретний документ офіційно міністерство закордонних справ Ізраїлю відмовилося, заявивши, що воно не пов’язане з інформацією, яка міститься в цих паперах.

EXCLUSIVE: A secret Israel MFA document describes how #Russia plans to aid #Iran in subverting new US sanctions against Iranian oil.
How will it work? pic.twitter.com/6LnUyXwdXh

— Dana Weiss (@danawt) 14 жовтня 2018 р.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп вважає, що Іран був близький до того, щоб грати домінуючу роль на Близькому Сході, однак зараз ситуація змінилася. Про це він заявив в суботу під час виступу в штаті Кентуккі.

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