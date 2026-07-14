Житомирщина подверглась атаке рф, под ударом оказалась инфраструктура
Киев • УНН
Ночью север Житомирщины подвергся удару рф. Повреждены объекты инфраструктуры и частное здание, жертв нет.
Житомирская область сегодня подверглась атаке рф, есть повреждения объектов городской инфраструктуры, сообщил во вторник глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня ночью север Житомирщины оказался под вражескими ударами. В результате попаданий вблизи жилой застройки повреждения получили объекты городской инфраструктуры и частное хозяйственное строение
По его словам, благодаря профессиональным действиям спасателей пожары на месте попаданий удалось оперативно ликвидировать. На данный момент информации о жертвах и пострадавших не поступало.
Оперативное командование "Север" уточнило, что на Житомирщине "утром враг нанес удар по жилому массиву Малина. Поврежден объект критической инфраструктуры".
Ночная российская атака на Киев вызвала пожары и повреждения в двух районах14.07.26, 07:29 • 10219 просмотров