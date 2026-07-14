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Житомирщина подверглась атаке рф, под ударом оказалась инфраструктура

Киев • УНН

 • 3430 просмотра

Ночью север Житомирщины подвергся удару рф. Повреждены объекты инфраструктуры и частное здание, жертв нет.

Житомирщина подверглась атаке рф, под ударом оказалась инфраструктура

Житомирская область сегодня подверглась атаке рф, есть повреждения объектов городской инфраструктуры, сообщил во вторник глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня ночью север Житомирщины оказался под вражескими ударами. В результате попаданий вблизи жилой застройки повреждения получили объекты городской инфраструктуры и частное хозяйственное строение

- написал Бунечко.

По его словам, благодаря профессиональным действиям спасателей пожары на месте попаданий удалось оперативно ликвидировать. На данный момент информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Оперативное командование "Север" уточнило, что на Житомирщине "утром враг нанес удар по жилому массиву Малина. Поврежден объект критической инфраструктуры".

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Юлия Шрамко

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