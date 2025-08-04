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Жгли флаги: во время мирных акций по закону о полномочиях НАБУ и САП в Киеве неизвестные пытались устроить провокации

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Во время мирных акций возле театра имени Ивана Франко, связанных с законопроектом о НАБУ и САП, зафиксированы провокации. Неизвестные лица жгли флаги, но организаторы акции отмежевались от этих действий.

Жгли флаги: во время мирных акций по закону о полномочиях НАБУ и САП в Киеве неизвестные пытались устроить провокации

Во время мирных акций возле театра имени Ивана Франко, касающихся принятия нового закона о полномочиях НАБУ и САП, было зафиксировано несколько провокаций. В частности, неизвестная группа молодых людей жгла флаги. Однако провокаторы не имеют никакого отношения к участникам акции. Об этом во время брифинга рассказала София Пивторак, координатор мирного собрания, передает УНН.

Детали

На второй день акции несколько молодых людей, кажется 6-7, они залезли на балкон театра к сожалению, хотя предупреждение о том, что это памятник культуры и это противозаконно – не принималось во внимание. Все же потом удалось их снять с балкона и к счастью ничего не произошло. И потом, кажется, на следующий день была провокация со стороны неизвестных людей. Непонятно чем заангажированы они были. Неизвестные люди с флаерами жгли флаги, однако, мы сразу предупредили – к акции это не имеет никакого отношения

- рассказала она.

В то же время во время мирного собрания, по ее словам, происходили и приятные истории. К примеру, к акции присоединялись медики с боевым опытом, чтобы в случае необходимости помочь тому, кому стало плохо, говорит Пивторак.

Напомним

31 июля парламент рассматривал законопроект №13533 об изменениях в деятельности НАБУ и САП и митингующие собрались на мирную акцию в центре Киева.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, во время этих акций россияне ждали случая для устройства провокаций.

Ранее УНН писал, что российские пропагандисты одобрительно отнеслись к акциям протеста в Украине, призывая украинцев продолжить митинги. ГУР МОУ и СВР сообщили, что россия использует эти протесты для подрыва способности Украины сопротивляться агрессии.

Алена Уткина

Обществополитика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Служба внешней разведки Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Министерство внутренних дел Украины
Главное управление разведки Украины
Игорь Клименко
Украина
Киев