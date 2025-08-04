Жгли флаги: во время мирных акций по закону о полномочиях НАБУ и САП в Киеве неизвестные пытались устроить провокации

Во время мирных акций возле театра имени Ивана Франко, касающихся принятия нового закона о полномочиях НАБУ и САП, было зафиксировано несколько провокаций. В частности, неизвестная группа молодых людей жгла флаги. Однако провокаторы не имеют никакого отношения к участникам акции. Об этом во время брифинга рассказала София Пивторак, координатор мирного собрания, передает УНН.

Детали

На второй день акции несколько молодых людей, кажется 6-7, они залезли на балкон театра к сожалению, хотя предупреждение о том, что это памятник культуры и это противозаконно – не принималось во внимание. Все же потом удалось их снять с балкона и к счастью ничего не произошло. И потом, кажется, на следующий день была провокация со стороны неизвестных людей. Непонятно чем заангажированы они были. Неизвестные люди с флаерами жгли флаги, однако, мы сразу предупредили – к акции это не имеет никакого отношения - рассказала она.

В то же время во время мирного собрания, по ее словам, происходили и приятные истории. К примеру, к акции присоединялись медики с боевым опытом, чтобы в случае необходимости помочь тому, кому стало плохо, говорит Пивторак.

Напомним

31 июля парламент рассматривал законопроект №13533 об изменениях в деятельности НАБУ и САП и митингующие собрались на мирную акцию в центре Киева.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, во время этих акций россияне ждали случая для устройства провокаций.

Ранее УНН писал, что российские пропагандисты одобрительно отнеслись к акциям протеста в Украине, призывая украинцев продолжить митинги. ГУР МОУ и СВР сообщили, что россия использует эти протесты для подрыва способности Украины сопротивляться агрессии.